Znak Polski Walczącej przed katedrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na placu przed szczecińską katedrą ustawili się w znak Polski Walczącej. Tak mieszkańcy Szczecina i żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.

- Najpierw byłem 15-letnim harcerzem i jak już powstanie wybuchło, to stałem się żołnierzem. Zamiast się uczyć dalej, to ja się uczyłem zabijać - wspomina Zbigniew Piasecki, ps. "Czekolada", harcerz Szarych Szeregów, żołnierz AK. - To fakt historyczny, który nigdy nie zginie. To historia do omówienia dla młodego pokolenia.- Przyszedłem oddać hołd powstańcom i posłuchać syren. To należy do historii. Wywalczyliśmy się z niewoli Niemców i przez to też dziś jesteśmy niepodległym państwem - mówili młodzi ludzie.Punktualnie o 17, w godzinę "W", syreny zawyły w poniedziałek w całym regionie. Mieszkańcy Szczecina, by uczcić bohaterów Powstania Warszawskiego spotkali się tradycyjnie na placu Szarych Szeregów.W intencji Ojczyzny, poległych i żyjących Powstańców modlono się w szczecińskiej katedrze. - Wydarzenia zza wschodnią granicą nawiązują do sytuacji sprzed 78 lat - mówił podczas mszy świętej ks. Dariusz Knapik, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła. - Wszyscy modlimy się w jednej intencji, za powstańców, za powstanie, o błogosławione owoce tych różnych wydarzeń, historii naszej ojczyzny na te czasy, w których zmagamy się z różnymi zagrożeniami.Dziś 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Do walki przystąpiło około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Powstanie upadło po 63 dniach walki.