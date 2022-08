Nowe linie autobusowe w Gminie Gryfino

Cztery linie autobusowe wprowadza od 1 sierpnia Gmina Gryfino. Pasażerowie dojadą do miejscowości Dębce, Sobiemyśl czy Krzypnica.

W dni powszednie realizowanych będzie pięć kursów, w soboty trzy, a w niedzielę i święta dwa.Jedną z miejscowości, która skorzysta z nowych połączeń jest Steklno, do tej pory mieszkańcy musieli iść do przystanku kilometr.- Teraz do Gryfina pojadą z centrum wsi - zaznacza sołtys wsi Zofia Krzak. - Steklno jest rozciągnięte dość znacznie. Mieszkańcy, którzy tu przy końcu Steklna mieszkają mieli bliżej, ale ci co dalej jakoś sobie radzili. Myślę, że ułatwi w ten sposób, że będzie tych kursów jeszcze więcej, z których mogą skorzystać. Małe miejscowości zostały zapomniane, od jakiegoś czasu polikwidowali kursy. Na pewno to pomoże mieszkańcom. Nie wszyscy mają samochody i jeżeli się zmieni, to będą zadowoleni.Prawie pół miliona złotych na komunikację w gminie Gryfino zostanie dofinansowane z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który dotuje utrzymanie i uruchomienie nowych linii - mówi Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina. - Nowe linie, dzięki temu mogą dowozić mieszkańców w tym systemie. Mamy nadzieję, że będziemy korzystali z nich stale i mam nadzieję, że będziemy rozwijali tą komunikację.Szczegóły nowych połączeń można znaleźć na stronie urzędu gminy Gryfino oraz na przystankach autobusowych.