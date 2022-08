Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprawca rozboju stanie przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w maju w Choszcznie.

38-letni sprawca pokłócił się w nocy z przypadkowo spotkanym mężczyzną. Po czym kilkukrotnie uderzył pokrzywdzonego w twarz i przewrócił go, a następnie okradł. Gdy pokrzywdzony zażądał zwrotu, podejrzany zagroził mu pozbawieniem życia.



Sprawca został zatrzymany. Trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 12 lat więzienia.