Fot. stargard.eu/Wody Miejskie Fot. stargard.eu/Wody Miejskie

Podczas spaceru można ugasić pragnienie. Zabytkowy kran stanął w Parki Chrobrego w Stargardzie.

Można z niego np. nalać sobie wody do butelki, bo jak zapewniają władze miasta leci z niego czysta woda, nadająca się do spożycia. Kran znajduje się przy Baszcie Morze Czerwone.



Źródełko będzie czynne do końca września. Kran zamontowali pracownicy Wód Miejskich.