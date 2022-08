"Powstanie Warszawskie, jak wojna na Ukrainie"

Wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim przypomina dzisiejszą wojnę na Ukrainie, ponieważ skala zniszczeń i liczba zabitych cywilów przypomina nam wydarzenia, które miały miejsce w 1944 roku - tak historycy w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" skomentowali 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

- Bombardowanie Kijowa, przypomina zbombardowaną Warszawę w 1944 roku - podkreśla prof. Wojciech Polak historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, mam nadzieję, że to młode pokolenie docenia to, co robili nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie w Warszawie, bo przecież taki bombardowany Kijów przypomina bombardowaną Warszawę. Walka do ostatniego żołnierza, ostatniego naboju pokazuje także, jak walczyli powstańcy.- Powstanie Warszawskie było największą masakrą ludności w dziejach polskiej historii - dodaje prof. Bogdan Musiał, historyk. - Nie było takiego przypadku, z wyjątkiem Holokaustu. Niemcy nie dokonali nigdzie indziej takiej maskary, jak w Warszawie, z wyjątkiem Holokaustu.Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.