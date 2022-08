Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Golczewie. Ptak nie mógł się samodzielnie przemieszczać.

Druhowie, którzy przyjechali na miejsce podali ptakowi wodę i schwytali go w klatkę. Trafił do schroniska w Sosnowicach, skąd odwieziono go na leczenie w Szczecinie.