Gryfino z nowym rozkładem jazdy. Mieszkańcy: "jest beznadziejny..."

Mieszkańcy z gminy Gryfino niezadowoleni z wprowadzonych zmian w rozkładzie jazdy autobusów, który obowiązuje od 1 sierpnia.

Po gminie od wczoraj kursują cztery nowe "wiejskie" linie autobusowe.W dni powszednie realizowanych jest pięć kursów, w soboty trzy, a w niedzielę i święta dwa.Mieszkańcy twierdzą, że połączeń jest wciąż za mało: - Beznadziejny. - Jak pasażerowie mają teraz jeździć do pracy? - Do lekarza teraz jadę. To jest bardzo niewygodne, będę musiała cztery godziny dłużej czekać albo taryfę brać...Zmiany w rozkładzie jazdy są wymuszone wzrostem cen paliw, a co za tym idzie wzrostem cen usług przewoźników autobusowych - podkreśla Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina i dodaje, że na razie udało się zrobić jedynie tyle: - Dysponując ograniczonymi środkami finansowymi zapewnić mieszkańcom podstawowe potrzeby komunikacyjne, czyli dotarcie do szkoły, pracy. Liczymy na głosy, które będą tutaj wpływały, abyśmy mogli dokonywać kolejnych korekt i zmian.Gmina Gryfino uruchomiła dla mieszkańców adres e-mail: komunikacja@gryfino.pl, na który można przesyłać uwagi i sugestie, dotyczące zmian w komunikacji autobusowej.