Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomiary organizuje Narodowy Funduszu Zdrowia z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

By zmierzyć poziom cukru i porozmawiać ze specjalistami wystarczy przyjść do siedziby NFZ przy Arkońskiej.



Oprócz badań będzie można zrobić podstawową diagnostykę, a także dowiedzieć się wszystkiego o programach profilaktycznych. Akcja potrwa od godz. 10 do 15.