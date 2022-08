Trudna "operacja" w tunelu zakończona sukcesem

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przewiert i wykonanie otworów pod wyjścia ewakuacyjne - to dwa najtrudniejsze technologicznie momenty budowy tunelu pod Świną. Pierwszy się udał, drugi groził przeciekiem. Sprawdziliśmy, czy prace prowadzone 20 metrów pod lustrem wody idą pomyślnie.

Mrożenie i wykrajanie otworów dla prowadzących budowę było niemałym wyzwaniem. Jacek Król, inżynier rezydent mówi, że już możemy cieszyć się sukcesem.



- Mamy w tunelu dwa takie trudne elementy, mianowicie wyjścia ewakuacyjne, które umożliwią w razie jakichś zdarzeń w tunelu możliwość ewakuacji osób, które się tam znajdą. Pierwsze wejście, jeżeli chodzi o konstrukcję, zostało skończone - zaznacza Król.



Sławomir Skraba, inżynier kontraktu dodaje, by cała operacja się udała, konieczne było stworzenie odpowiednich warunków.



- Jest to przede wszystkim bardzo rzadko wykonywany element, trudny technicznie. Wychodzimy z bezpiecznej obudowy tunelu na zewnątrz do warunków gruntowych nawodnionych. To są prace zawsze obarczone dużym ryzykiem. Żeby było możliwe w ogóle otwarcie tunelu i prowadzenie prac, musieliśmy zamienić grunt w skałę poprzez zamrożenie - podkreśla Skraba.



Wykonywanie klatek ewakuacyjnych potrwa do końca roku, a budowa tunelu ma się zakończyć w pierwszej połowie przyszłego.