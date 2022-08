Młodzi ale dzielni - wystartowały regaty na Dąbiu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wiatr nie dopisał, ale uczestnicy już tak - na jeziorze Dąbie odbyły się Międzywojewódzkie Regaty Młodzików organizowane przez Szczecińskie Centrum Żeglarskie. Na starcie pojawiło się ponad stu zawodników z całej Polski - to dzieci i młodziki do 12 roku życia. Mierzą się w klasie Optymist, a więc na niewielkich łódkach, na których zwykle rozpoczyna się żeglarską karierę.

Jak mówią same uczestniczki: udział w takiej imprezie to wielkie wyzwanie, ale też szansa na pogłębianie swoich pasji.



- Ja do regatowców niedawno przyszedłem, to jest mój pierwszy wyjazd. - Mam tendencję do wywalania się przy małym wietrze. Połowa stawki to byłoby dobre miejsce. - Myślisz tylko o tym, że jesteś na wodzie, masz spokój, nie myślisz o niczym innym - mówią uczestnicy.



Dla najlepszych młodych żeglarzy sponsorzy przeznaczyli w nagrodę tablety. Uroczyste zakończenie regat planowane jest na środę na godzinę 15:00.