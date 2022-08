Co dalej ze szczecińską "Łączką"?

Szczecińska "Łączka" na archiwalnej fotografii. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie może być miejsce, w którym po wojnie chowano zamordowanych polskich patriotów.

To taka szczecińska "Łączka" - mówi Marek Rabiega, Naczelnik Odziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Przypomnijmy "Łączka" to miejsce na Wojskowych Powązkach w Warszawie, w którym komuniści potajemnie chowali swoje ofiary.



- Jest na Cmentarzu Centralnym, a w zasadzie była na Cmentarzu Centralnym, w miejscu oznaczonym jako pole pierwsze, kwatera jedenasta. W tym miejscu była kwatera, w której chowano osoby zamordowane przez władze komunistyczne. Leżą tam wprawdzie skazani na śmierć kryminaliści i samobójcy, ale także wśród nich są osoby, które działały na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego - podkreśla Marek Rabiega.



Możemy ustalić nazwiska osób tam pochowanych, gdyż zachowały się księgi cmentarne. Są one jednak niekompletne - dodaje Rabiega.



- Problemem jest to, iż obecnie kwatera ta nie istnieje. W latach 80', co może też nie jest przypadkiem, została zaprowadzona na nowo i przebieg obecnych rzędów oraz poszczególnych miejsc kolejnych nie odpowiada pierwotnemu przebiegu tamtej kwatery jedenastej - zaznacza Marek Rabiega.



Na szczecińskiej "Łączce" ekshumowano już szczątki zabitego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Józefa Bosia. Notę identyfikacyjną wręczono rodzinie 22 lipca w Belwederze.