Pojadą ku pamięci zmarłego żołnierza [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W środę o godzinie 8 z koszar w alei Wojska Polskiego w Szczecinie wystartuje Rajd Rowerowy imienia kaprala Łukasza Sroczyńskiego. 100 rowerzystów, głównie żołnierzy 12. Dywizji Zmechanizowanej, pojedzie w rajdzie którego metą będzie rodzinne miasto Sroczyńskiego, czyli Stargard.

Łukasz Sroczyński został ciężko ranny w grudniu 2012 roku podczas ataku na polski patrol w Afganistanie. Zmarł ponad pół roku później. Wszyscy o tym pamiętamy - mówi porucznik Irena Paczek-Krawczak z 12. Brygady Zmechanizowanej.



- Jest to bardzo przykra sprawa, natomiast my o nim pamiętamy. W 12 brygadzie służą żołnierze, którzy byli z nim w Afganistanie, służyli tutaj w brygadzie. Póki pamięć jest o żołnierzu, on żyje w naszych sercach - mówi Paczek-Krawczak.



Rowerzyści wystartują o godzinie 8 - przejadą aleją Wojska Polskiego w kierunku Trasy Zamkowej a dalej przez Węzeł Kijewo w stronę Stargardu. Kolumna będzie oznakowana i prowadzona przez Żandarmerię Wojskową.