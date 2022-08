Ścieżka skończona, ale "co 200 metrów stoją znaki"

W najbliższych dniach ścieżka rowerowa Międzywodzie-Kołczewo na wyspie Wolin będzie odebrana - zapewnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Prace przy nadmorskiej drodze nr 102 już się zakończyły, ograniczenia pozostały i są spore utrudnienia - skarżą się Słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - Nie ma sprzętu, nie ma ludzi, co 200 metrów stoją znaki. Sygnalizacja świetlna, zwężenie dróg, ograniczenie prędkości... To już jest naprawdę zbędne - mówił Słuchacz.Dopóki trwają odbiory prac, ograniczenia muszą być - tłumaczył dyrektor Zarządu Dróg Michał Żuber.- Pewnie jeszcze kilka dni te odbiory potrwają. Wiemy, że mieszkańcy i turyści już korzystają, ale jest to jeszcze formalnie plac budowy, jest ta "trzydziestka" i należy się do tego stosować - powiedział Żuber.Cały czas trwa również budowa ścieżki na odcinku Kołczewo-Wisełka - tam prace mają się zakończyć do końca października. Cała inwestycja ma kosztować ponad 15 mln zł.