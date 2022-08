Jedyny taki program w regionie dla pacjentów walczących z nowotworami

Konrad Jarosz - dyrektor szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To pierwszy taki program w regionie i drugi w kraju - wszystko po to, by zadbać o pacjentów, którzy walczą z nowotworami. Organizuje go szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Chodzi o kontrolę i opiekę kardiologiczną nad pacjentami, którzy są poddawani chemioterapii lub radioterapii.



To bardzo ważne, by tacy pacjenci kontrolowali stan swojego serca - mówi Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.



- Zostało udowodnione, że leczenie onkologiczne nie jest obojętne dla układu krążenia, dlatego warto, żeby to serce, które mamy jedno, wspomóc i móc je monitorować. Każdy z nas się będzie cieszył, jeżeli ta chemioterapia czy radioterapia nie wpłynie negatywnie na nasze serce, ale dobrze o tym wiedzieć - podkreśla Jarosz.



Pacjenci będą mogli skorzystać z porad i badań - dodaje Jarosz.



- Zlecimy odpowiednie badania dodatkowe, takie jak m.in. USG serca, badania wysiłkowe czy inne, jeżeli wymagałby tego stan pacjenta. Jeśli coś się będzie działo, to jest to sygnał dla lekarzy, którzy zlecają radioterapię, żeby może zmienić rodzaj leczenia, trochę rozciągnąć je w czasie, po to, żeby ten mięsień miał możliwość regeneracji - zaznacza Konrad Jarosz.



Zgłaszać mogą się pacjenci z całego kraju, nie ma limitu miejsc. Program finansowany jest ze środków unijnych.