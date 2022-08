Walczą o chodniki na Gumieńcach. Postawili specjalny znak [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Czy to jest chodnik dla pieszych w XXI wieku?" - znak z takim hasłem stanął na szczecińskich Gumieńcach. Postawili go mieszkańcy na znak protestu przeciwko decyzjom urzędników.

Właściciele domów przy Lednickiej, Łanowej, Chlebowej, Dożynkowej, Żeńców i Żytniej od lat walczą o to, by na ich ulicach powstały chodniki. Bezskutecznie.W tym rejonie chodników nie ma wcale lub są nielegalne prowizorki zbudowane przed mieszkańców. Jak mówią, tak nie powinno wyglądać osiedle, które znajduje się niedaleko od centrum.Po raz kolejny na jednym ze skrzyżowań postawili własnoręcznie zrobiony znak i proszą prezydenta Szczecina Piotra Krzystka o interwencje.- Sprzęt mamy odpowiedni. Świder do robienia dziury, łopaty, ale też cement, który w ciągu kilku minut twardnieje, żeby na dłużej tu został. - To są zapomniane ulice, wszyscy o nich zapomnieli nawet Rada Osiedla. - Nie ma chodnika, ludzie chodzą po ulicy, ja też. - Generalnie jest bardzo niebezpiecznie, niektórzy naprawdę bardzo szybko jeżdżą. - Myślę, że władze miasta obudzą się, bardzo prosimy panie prezydencie, niech pan pomyśli o tym rejonie Szczecina - mówili mieszkańcy.O to kiedy, w tym rejonie zbudowane zostaną chodniki, zapytaliśmy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Czekamy na odpowiedź. Więcej na ten temat w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" , na naszej antenie po godz. 12.