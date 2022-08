Ruszają prace projektowe przy linii kolejowej Szczecin-Berlin

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zmodernizowane połączenie ma być gotowe w 2027 roku. Tymczasem według zapewnień ministra Sławomira Nowaka z Platformy Obywatelskiej szybką koleją mieliśmy pojechać do Berlina w 2020 roku. Tak zapowiadał minister Nowak w 2012 roku podczas podpisania umowy na realizację tej inwestycji ze swym niemieckim odpowiednikiem. Mamy ogromne opóźnienie mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Historia, pana ministra Nowaka jednoznacznie pokazuje, że nie do końca miał podejście infrastrukturalne a bardziej medialne. Przypomnę jak myto falochron wschodni w Świnoujściu, bo miała się odbyć konferencja ministra Nowaka, efekt jest taki, że mamy ogromne opóźnienie - mówi Gróbarczyk.



Pomorze Zachodnie było marginalizowane, przypomniał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Myślę, że to działo się w czasie rządów PO i PSL, bardzo wyraźnie widoczne na Pomorzu Zachodnim, to obietnice bez pokrycia. Wiele lat temu była zapowiedź linii, o której dziś mówimy - ona nigdy nie powstała. Pomorze Zachodnie, warto to przypomnieć mieszkańcom - było zepchnięte na margines.



Minister Marek Gróbarczyk zapowiedział że będzie naciskał stronę niemiecką, aby również zmodernizowała linię do polskiej granicy. Do Berlina jedzie się dziś z przesiadką, trwa to prawie dwie godziny.