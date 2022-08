Nowy ambulans w Goleniowie

Szpital w Goleniowie ma nowy ambulans. Renault Master przeznaczony jest do przewozu poszkodowanych, pacjentów leżących i siedzących, do transportu międzyszpitalnego oraz do przewozu narządów bądź krwi.

W sumie karetka kosztowała prawie 450 tysięcy złotych.



Pojazd udało się kupić między innymi dzięki pomocy Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego, które przekazało na ten cel 10 tysięcy złotych. Kwotę uzbierali dzięki wpływom z 1% podatku.



Pozostałą kwotę dołożył powiat goleniowski.