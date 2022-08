Świnoujście chce dofinansowania przeprawy promowej po otwarciu tunelu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Samorząd Świnoujścia wnioskuje o zmianę zapisów ustawy, które umożliwiłyby finansowanie przeprawy promowej po otwarciu tunelu.

Na ten cel miasto potrzebuje około 16 mln zł rocznie. By fundusze otrzymać, promy Bielik musiałyby w dalszym ciągu przewozić 2 tys. pojazdów dziennie.



Stała przeprawa między wyspami Uznam i Wolin przejezdna ma być już w przyszłym roku.



- Z chwilą otwarcia tunelu funkcjonować przestanie przeprawa Karsibór, a miasto ustawowo straci zdolność jej finansowania - wyjaśnia Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. - Przestaną funkcjonować promy w tym maksymalnym zakresie. W związku z tym na pewno nie dostaniemy subwencji w takim dużym zakresie.



W dalszym ciągu funkcjonowały będą Bieliki, transportujące dziennie ok. 6 tys. pieszych i rowerzystów. - Wystąpiłem do zachodniopomorskich parlamentarzystów z prośbą o zmianę zapisu ustawy w taki sposób, aby przeprawa w Świnoujściu w dalszym ciągu otrzymywała dofinansowanie z subwencji drogowej, oczywiście w mniejszym zakresie - dodaje Żmurkiewicz.



Teraz miasto otrzymuje 25 mln zł dotacji. 15 mln dokłada z budżetu.