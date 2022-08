Utrudnienia dla kierowców na ul. Piotra Skargi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Co najmniej do końca października potrwają utrudnienia dla kierowców na ulicy Piotra Skargi w Szczecinie.

Spowodowane są niezbędnymi pracami prowadzonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji - mówi rzecznik prasowy spółki Tomasz Makowski. - Aktualnie wymieniamy bardzo starą, bo myślę, że ponad 50-letnią sieć wodociągową wraz z przyłączami i co ważne nową siecią hydrantową. Prace są w dwóch miejscach. W jednym zbliżamy się do ronda Giedroycia, do Manhattanu, a w drugim kierunku w pobliżu ronda z Monte Cassino.



I właśnie skrzyżowanie ulic Monte Cassino oraz Piotra Skargi będzie kolejnym miejscem, w którym niebawem pojawią się utrudnienia dla szczecińskich kierowców. - Będziemy musieli objąć pracami całość. Z pewnością będzie nowa organizacja ruchu. Będą komunikaty. informacje i ostrzeżenia po to, żeby ominąć to miejsce Szczecina w momencie prowadzenia prac, a jeżeli już to żeby zminimalizować utrudnienia.



Prace szczecińskiego ZWiK-u na tym skrzyżowaniu rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.