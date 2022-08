Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszył dawno oczekiwany remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie-Zdroju.

Położony tam zostanie nowy parkiet, całość zostanie wycyklinowana i polakierowana. Firma zajmująca się modernizacją wykona też linie oznaczające boiska. Naprawiony zostanie również uszkodzony tynk.



Prace potrwają do końca sierpnia. Koszt to prawie 85 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.