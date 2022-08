Jak nie zgubić dziecka na plaży, ratownicy podpowiadają

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zagubienia dzieci w czasie wypoczynku na plaży to problem, z jakim co roku zmagają się nadmorscy ratownicy. W ten upalny dzień warto więc przypomnieć, jak zadbać o bezpieczeństwo maluchów w czasie urlopu nad morzem.

Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza i pełne sprawiły, że plaże zapełniły się dziś turystami. W czasie wypoczynku nad morzem nie można zapominać o bezpieczeństwie zwłaszcza najmłodszych plażowiczów. Ratownicy rokrocznie zmagają się z problemem zagubionych dzieci, które przy chwilowej nieuwadze rodziców oddaliły się i nie potrafiły powrócić samodzielnie w miejsce wypoczynku. Stanisław Malepszak z kołobrzeskiego WOPR przypomina o podstawowej zasadzie, o której powinni pamiętać rodzice.



- Rodzice, którzy mają dzieci w wieku 3-10 lat powinni wchodzić do wody z dziećmi. Nie powinni dopuszczać do sytuacji, żeby dziecko samo znajdowało się nad brzegiem morza, kiedy my leżymy na kocu - mówi Malepszak.



Ratownicy z Kołobrzegu zachęcają też turystów do pobierania specjalnych opasek, które zakłada się dzieciom. Zapisanie na nich numeru telefonu do rodziców w przypadku zagubienia malucha ułatwia ratownikom dotarcie do opiekunów i pozwala plażowiczom zaoszczędzić niepotrzebnego stresu w czasie wypoczynku.