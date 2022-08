Najniższe bezrobocie w historii województwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mamy najniższe bezrobocie w regionie od czasu powstania województwa zachodniopomorskiego. Teraz wynosi ono 6.3 procent. W czasach Platformy Obywatelskiej było dwucyfrowe i nic się nie zmieniało przypomina poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

- Niskie bezrobocie, to skuteczna walka rządu w czasie inflacji i prawidłowa polityka gospodarcza. Mamy teraz wysoki wzrost i bardzo niskie bezrobocie - mówi Szałabawka.



Niskie bezrobocie to także efekt tarcz antykominowej i antyinflacyjnej dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.



- Na tym polega szybkie reagowanie i działanie rządu na sytuacje kryzysowe. W tej chwili mamy sytuację kryzysową, wcześniej covidową, wojnę na Ukrainie, jesteśmy krajem przyfrontowym - rząd musi reagować na te zmiany bardzo szybko i skutecznie - stąd kolejne przedłużenie tarczy antyinflacyjnej.



Obecnie w skali kraju bezrobocie wynosi pięć procent. Ekonomiści mówią, że jest to tzw. bezrobocie sanitarne, czyli każdy kto chce znajdzie pracę. Dodajmy, że 10 lat temu bezrobocie w Polsce wynosiło 19 procent.