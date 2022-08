Rusza Markowy Festiwal w Świnoujściu

Źródło: Markowy Festiwal

Stanisława Celińska, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Natalia Niemen, Barbara Broda-Malon, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Magdalena Wójcik, Felicjan Andrzejczak, Piotr Cugowski, to tylko niektóre nazwiska artystów, którzy zjadą do Świnoujścia. W środę rozpoczęcie Markowego Festiwalu, który zastąpił w kalendarzu Festiwal Marka Grechuty, ale jest to zupełnie inna impreza mówi Katarzyna Gawle z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

- Zupełnie nowy, gramy interdyscyplinarnie, gramy różne gatunki muzyczne z różnych dziedzin kultury. Głównym założeniem jest marka - rzeczy wyjątkowe, które ze sobą współgrają w całym programie



W Muszli Koncertowej o 18-tej nastąpi otwarcie Festiwalu, wystąpi LIMBOSKI z zespołem promując swoją nową płytę. Wieczorny koncert Zalewskiego został odwołany z powodu choroby artysty.



Na połowę imprez wstęp jest bezpłatny. Biletowane są koncerty w amfiteatrze i sali teatralnej. W czwartek Świnoujściem zawładną teatry i sztuki plastyczne. Markowy Festiwal trwa do siódmego sierpnia.