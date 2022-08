Awantura przerodziła się w tragedię. Jest akt oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Grozi mu 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Do Sądu Okręgowego w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o zabójstwo.

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. W jednym ze szczecińskich mieszkań obaj mężczyźni wynajmowali pokoje. 25-latek wpadł nagle do pokoju ofiary, a następnie ugodził ją trzymanym w dłoni nożem. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w trakcie której podejrzany zadał kolejne dwa ciosy. Mimo szybko udzielonej pomocy medycznej przez załogę karetki pogotowia, pokrzywdzony zmarł.



Sąd zastosował wobec 25-latka areszt tymczasowy. Mężczyzna nie był w przeszłości karany.

Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Nie wiadomo, co było przyczyną awantury, która przerodziła się w tragedię.