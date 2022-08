Najważniejszy jest dla niej syn i powrót do zdrowia. "Błagam, pomocy" [WIDEO]

Szuka swojego bliźniaka genetycznego i prosi o pomoc. 39-letnia Małgosia choruje na ostrą białaczkę i potrzebuje przeszczepu szpiku.

Potencjalnym dawcą szpiku może zostać każda ogólnie zdrowa osoba pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, która nie zmaga się ze znaczną nadwagą.





Gdy była zdrowa pracowała na Uniwersytecie Szczecińskim. Na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia prowadziła zajęcia z animacji czasu wolnego, pedagogiki czasu wolnego oraz rekreacji w zdrowiu publicznym.Teraz najważniejszy jest dla niej 5-letni syn i powrót do zdrowia, dlatego apeluje do wszystkich o rejestrowanie się w bazie dawców.- Wierzcie mi, to nic nie boli, a wasze kilka minut może uratować życie moje i każdej innej osoby, która choruje na nowotwory krwi. Dlatego bardzo proszę każdą osobę w wieku 18-55 lat o zarejestrowanie się w bazie DKMS. Błagam, pomocy - apeluje Małgosia.