Fot. UM Stargard.

Upały nie odpuszczają. By choć trochę ulżyć przechodniom, stargardzki urząd miasta uruchomił na Rynku Staromiejskim kurtyny wodne.

Jak co roku można się schłodzić na przejściu pomiędzy ul. Grodzką a płytą Rynku.



Aby ugasić pragnienie miasto w Parku Chrobrego, w pobliżu Baszty Morze Czerwone zamontowali kran z wodą do picia, która nadaje się do bezpośredniego spożycia.