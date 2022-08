Świnoujście. Unieważniony przetarg na system komunikacyjny

źródło: UM Świnoujście źródło: UM Świnoujście Port Świnoujście. Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Samorząd Świnoujścia unieważnił przetarg na jedną z największych inwestycji drogowych w mieście. Powodem jest brak porozumienia ze współinwestorami i przedłużające się rozmowy na temat rozwiązań projektowych.

Inwestycja miała zapewnić sprawną komunikację po otwarciu tunelu i połączyć układ drogowy miasta z drogą krajową nr 3. Samorząd na jej realizację otrzymał 122 miliony dofinansowania unijnego. To jednak za mało na wszystkie etapy robót. Dodatkowo pojawiły się problemy z ustaleniem, jak przebiegać ma droga przy porcie i kto pokryje koszt jej budowy.



- Aby zrealizować cztery zadania należy zrezygnować z jednego. Tym jednym zadaniem jest estakada nad torami. Ona będzie służyła wyłącznie portowi. To zadanie niech weźmie na siebie Zarząd Morskich Portów. Jeżeli będzie akceptacja naszego rozwiązania - będziemy to realizować. Jeżeli akceptacji nie będzie, pozostaniemy w stanie, jaki jest i zobaczymy co będzie dalej - zapowiada Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



Początkowo wartość budowy szacowano na około 150 mln złotych. Koszt realizacji wzrośnie o ok. 60 mln. Miasto informuje, że nie jest wykluczone, iż trzeba będzie ponownie zabiegać o środki zewnętrzne z nowej perspektywy unijnej 2021-2027.