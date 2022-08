Ukraińska młodzież na warsztatach w Wolinie. Efektem będzie mural

Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Dzieci i młodzież z Ukrainy uczestniczą w letnich warsztatach zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki w Wolinie.

Podczas zajęć powstaje mural opowiadający współczesne dzieje miasteczka.



- Goście z Ukrainy świetnie z nami współpracują - mówi burmistrz Wolina Ewa Grzybowska. - Oni się absolutnie z nami asymilują i biorą udział w różnego rodzaju atrakcjach, które przygotowujemy i kierujemy do dzieci.



Krzysztof Ostrowski mówi, że efektem zajęć ma być mural na skateparku. - Mamy dwie grupy po 11 uczestników. Bardzo cieszy, że angażują się w życie lokalnej społeczności i w to, żeby upiększać miasto, w którym żyją i przebywają.



- Na Ukrainie nie było u mnie takich warsztatów w szkole. A tu jest to bardzo ciekawe - przyznaje jedna z uczestniczek.



W gminie Wolin przebywa obecnie 300 osób z Ukrainy, głównie to matki z dziećmi.