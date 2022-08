Polski Ład w Węgorzynie. Będą nowe inwestycje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie 3 miliony złotych otrzymała gmina Węgorzyno z programu rządowego Polski Ład na modernizację infrastruktury drogowej.

W środę w Urzędzie Gminy podpisano umowę z wykonawcą, który zmodernizuje drogę, plac i park.- Finansowanie jest wielkości 88 procent, to naprawdę piękne dofinansowanie. Zawsze szukamy jak największego - mówi burmistrz Węgorzyna, Monika Kuźmińska.Prace przeprowadzi lokalna firma.- Z wielką radością przyjmuję informację, że tutaj lokalna firma, która złączyła się w konsorcjum będzie wykonywała tę inwestycję. Bo to jest założenie Polskiego Ładu, żeby rozwój gospodarczy poprzez małe ojczyzny, małe gminy wpływał na rozwój całego kraju - dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.To już kolejne inwestycje finansowane z Polskiego Ładu w tej gminie.- Pierwsza edycja: złożone trzy wnioski - trzy inwestycje będą realizowane. Druga edycja: trzy złożone wnioski - trzy będą realizowane. Trzecia edycja: dwa złożone - dwa będą realizowane. Do tej gminy w ciągu roku trafi prawie 12 milionów złotych. To ogromna kwota - przyznaje Anna Pawlak z Banku Gospodarstwa Krajowego.Celem rządowego programu Polski Ład jest skierowanie inwestycji do małych gmin, które nie mają wystarczających funduszy na modernizacją infrastruktury komunalnej.