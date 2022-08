Nagły atak prezesa na działkach przy ul. Pokoju [WIDEO]

Mat. Słuchacza

Na ogrodach działkowych przy ul. Pokoju w Szczecinie brakuje właśnie... pokoju. Za to jest szarpanie, obrażanie i zgłoszenia na policję.

Jak twierdzi syn jednej z kobiet, która z działki korzysta - prezes ogrodów, Zdzisław Ciołek, chciał przejąć działkę jego 86-letniej mamy.



- Prezesowi Ciołkowi nie udało się przejąć za darmo działki mojej mamy. Jak dowiedziałem się z rozmów z działkowiczami, stosuje to regularnie; starsze osoby nie mogą dalej tych działek obrabiać, stara się je przejmować, przekazywać dalej - powiedział.



- Kiedy prezesowi nie udało się przejąć działki, wtedy prezes Ciołek napadł na mnie - dodaje zastraszony mężczyzna.



- Prezes osobiście napadł mnie przed budynkiem. Podjechał, zszedł ze swojego skutera i bez żadnego uprzedzenia rzucił się na mnie - relacjonował.



Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Zdzisław Ciołek twierdzi, że poniosły go nerwy, ponieważ ciągle był nagrywany.



- O godzinie 5.30 przychodzi ktoś do ogrodu i robi zdjęcia mi, mojej działce, działce mojego syna. Pytam go, co on robi, a on twierdzi, że przegląda korespondencję w telefonie - mówił.



Sprawa o naruszenie nietykalności pokrzywdzonego została zgłoszona na policję.



Tymczasem już w 2010 roku Najwyższa Izba Kontroli wykazała lukę prawną, przez którą trudno było nadzorować to, co dzieje się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, co prowadziło do wielu patologii, m.in. innymi budowlanych.



W myśl nowej ustawy o ROD działkowców nadzoruje Starostwo Powiatowe.