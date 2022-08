Znowu problemy na Arkonce, tym razem zawinili rodzice

Kąpielisko Arkonka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W najbardziej upalnych dniach w roku, część szczecińskiej Arkonki została zamknięta. Chodzi o jeden basen. Wykryto w nim zanieczyszczenia.

Odwiedzający kąpielisko są zawiedzeni.



- Szkoda tylko, że tam informacja pojawiła się w trakcie otwarcia kąpieliska. Myślę, że badania powinny być przeprowadzone przed otwarciem, tak byłoby najuczciwiej dla wszystkich. - Robią łaskę, nie wiem dlaczego, kiedy się prosi o zwrot za bilet, bo przecież się płaci, aby korzystać z basenów - mówią Szczecinianie.



Problemy z jakością wody wykryto już po sprzedaniu biletów. Jak informuje Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie część atrakcji na szczecińskiej Arkonce została chwilowo wyłączona z użytkowania.



Powodem jest nieodpowiedzialne zachowanie rodziców małych dzieci, które doprowadziło do zabrudzenia wody.



Do zabrudzenia wody doszło w godzinach popołudniowych. Początkowo wyłączona została jedna niecka. Następnie doszło do kolejnego „wypadku” małego dziecka w innym miejscu, co oznaczało konieczność zamknięcia kolejnego zbiornika.



Baseny wyłączone zostaną z użytkowania co najmniej do soboty.