Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

25 procent uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali w województwie zachodniopomorskim podjęło pracę.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w naszym regionie pracę znalazło 15 tysięcy osób, którzy z Ukrainy uciekli przed wojną.



Najwięcej z nich zatrudniło się w przetwórstwie przemysłowym - to ponad cztery tysiące osób. Prawie cztery tysiące pracuje w hotelach, spora część świadczy usługi w branży transportowej i handlu.



Jak szacuje urząd blisko jedna trzecia uchodźców z regionu pracuje w Szczecinie. Silne ośrodki to także Goleniów, Koszalin i Świnoujście.



W sumie do regiony przyjechało ok. 60 tysięcy uchodźców wojennych.