Tak jest w porcie lotniczym w Goleniowie.

Jak informują władze lotniska - w tej chwili temperatura powietrza sięga 35 stopni. By to nie zakłóciło lotów, pracownicy muszą polewać płytę postojową.Jak się okazuje rozwiązanie się sprawdza, ponieważ do tej pory nie odwołano żadnych lotów.