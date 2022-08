Niebezpieczne zdarzenie na plaży w Chłopach, w powiecie koszalińskim. Paralotniarz spadł na ludzi, którzy wypoczywali nad morzem.

Jak informuje policja, podmuch wiatru miał znieść go w złym kierunku. Jedna osoba jest poszkodowana, to starsza kobieta, która przebywała na plaży z wnukami. Poraniło ją śmigło paralotni. Ma uraz ręki i nogi. Paralotniarzowi nic się nie stało, był trzeźwy.



Policja ustala jak doszło do zdarzenia. Sprawę przekaże prokuraturze i Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.