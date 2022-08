Chodniki na Gumieńcach. Walka trwa

Chodniki są potrzebne, ale nie ma na nie pieniędzy - tak Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie odpowiada mieszkańcom Gumieniec.

Właściciele domów przy Lednickiej, Łanowej, Chlebowej, Dożynkowej, Żeńców i Żytniej od lat bezskutecznie walczą o to, by na ich ulicach powstały chodniki. By zwrócić uwagę urzędników postawili nawet specjalny znak z napisem "Czy to jest chodnik dla pieszych w XXI wieku?".Bo jak mówią, są bezsilni.- O ulicach wszyscy zapomnieli, nawet rady osiedli. Przykro, że nikt się tym nie interesuje. Do centrum, do placu Kościuszki mamy 4 minuty. Stan chodników jest beznadziejny. - Nie ma chodnika. Ludzie chodzą po ulicach, ja też tak chodzę - mówili.O pomoc prosili radę osiedla, zarzucają jej władzom, że w sprawie nic nie robią. Tak nie jest - odpowiada p.o. przewodniczącego rady Osiedla Gumieńce, Andrzej Kamrowski.- Rada Osiedla nie dysponuje środkami w ramach budżetu osiedlowego. My możemy tylko występować o zabezpieczenie środków w budżecie miasta. Rokrocznie to robimy - zapewnia.W budżecie miasta nie ma zabezpieczonych pieniędzy na budowę chodników mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Marta Kwiecień-Zwierzyńska ze szczecińskiego ZDiTM.- Należy zwrócić uwagę, że budowa chodników to nie jest wystarczające. Ulice wymagają kompleksowej przebudowy, w tym budowy kanalizacji deszczowej - powiedziała.Mieszkańcy zapowiadają, że o chodnik walczyć będą dalej.