Festiwal rozpocznie się w piątek o godz. 19 w Regionalnym Centrum Kultury. źródło: https://pixabay.com/pl/1924589/ahkeemhopkins/CC0 - domena publiczna

Dla fanów tego gatunku to okazja do wysłuchania najlepszych muzyków w Polsce. To już 13. edycja festiwalu, który jest trzydniowym maratonem z muzyką jazzową.

RCK PRO JAZZ zaprasza słuchaczy nie tylko na widownię sceny plenerowej Regionalnego Centrum Kultury. Tradycyjnie odbywać się będą także koncerty "Jazz na ulicach" organizowane na dziedzińcu ratusza czy na Bulwarze Marynarzy.



Tadeusz Kielar, dyrektor festiwalu mówi, że program imprezy jest pełny gwiazd.



- Mamy dla państwa takie gwiazdy jak Urszula Dudziak, Krzesimir Dębski, Kasia Pietrzko i Andrzej Chyra, znany aktor, który się pojawi w jazzowym anturażu - zapowiada.



Festiwal rozpocznie się w piątek o godz. 19 w Regionalnym Centrum Kultury. Impreza potrwa do niedzieli, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.