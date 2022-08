Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy tłocznie gazu, które powstały na lądowej części gazociągu Batic Pipe mają już odbiór techniczny.

Uroczyste uruchomienie gazociągu, który ma dostarczyć gaz z szelfu norweskiego, poprzez Danię po dnie Bałtyku do Polski, zaplanowano na 27 września w Szczecinie - mówi Iwona Dominiak z Gaz Systemu.



- Trzy tłocznie Baltic Pipe, zlokalizowane w Goleniowie, Odolanowie i w Gustorzynie, są już po odbiorach technicznych. Trwa proces nagazowania, rozruchu. Przygotowujemy się do uruchomienia wszystkich elementów Baltic Pipe na koniec września - podkreśliła Dominiak.



Kolejne odcinki lądowej części Baltic Pipe również są w trakcie uruchamiania - dodała Dominiak.



- Lądowa część Baltic Pipe, czyli gazociągi Goleniów-Lwówek oraz Niechorze-Płoty, są po odbiorach technicznych. Większość odcinków jest już nagazowana i trwają prace rozruchowe. Także wszystkie etapy budowy Baltic Pipe realizowane są zgodnie z harmonogramem - zaznaczyła Iwona Dominiak.



Tłocznie służą do sprężania gazu oraz sterowania jego ruchem w gazociągu. Są to dość duże obiekty. Trzy powstały na terenie Polski.