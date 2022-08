Zamknięte baseny na Arkonce. Można starać się o rekompensatę

Klienci, którzy musieli wczoraj skrócić swój pobyt na Arkonce, mogą starać się o rekompensatę. Przypomnijmy, co najmniej do soboty z użytkowania wyłączone zostały dwa baseny.

Zamknięcie spowodowane jest - jak czytamy w komunikacie prasowym - zabrudzeniem wody, do którego doszło z powodu "nieodpowiedzialnego zachowania rodziców dzieci".Wszyscy, którzy zakupili wejściówkę przez aplikację Mobilna Karta Miejska, powinni napisać e-maila na adres biuro@gopay.com.pl , opisując sytuację oraz podając obowiązkowo numer ID biletu wraz z imieniem i nazwiskiem nabywcy.Jeżeli bilet został kupiony przy pomocy karty bankowej lub gotówki, należy zgłosić się do pierwszej kasy nieopodal ochrony. Tam przybita zostanie pieczątka, która uprawni do wejścia na obiekt w innym, dowolnym terminie tego sezonu.Do otrzymania rekompensaty niezbędne jest posiadanie paragonu.