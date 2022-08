Filipek walczy z wadą serca. Można go wesprzeć na festynie

Dmuchane zamki, zjeżdżalnie, domowe przysmaki, amerykańskie samochody i przejażdżki z prezydentem miasta. Cały Szczecin będzie w niedzielę świętował pierwsze urodziny Filipa Zeniuka.

Dziecko urodziło się z wadą serca, lekarze nie dawali rodzicom dużych szans. Ci jednak postanowili walczyć, tylko że ta walka bardzo dużo kosztuje.Chłopiec, aby mógł normalnie żyć, potrzebna jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to 1 mln 700 tys. zł. W najbliższą niedzielę fundusze będą zbierane na festynie na Jasnych Błoniach- Różnica między sercem jednokomorowym, a dwukomorowym jest naprawdę ogromna, to jest przepaść. Mówimy tutaj o pełnej korekcie serca. Mając połowę serca, Filip całe życie będzie musiał uważać, a niestety rokowania co do długości życia są bardzo niepewne - mówi Natalia Kuźma, mama chłopca.Charytatywny festyn na Jasnych Błoniach w Szczecinie potrwa od 12 do 17. Chłopca można wesprzeć także w internetowej zbiórce na portalu siepomaga.pl