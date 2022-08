Tony śmieci na plaży w Mielnie. "Mamy zakopane pampersy, butelki, kapsle..."

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com / Willfried Wende (domena publiczna)

Problem śmieci, a raczej turystów, którzy zostawiają je na plaży to prawdziwa plaga - zwracają uwagę władze Mielna. Tylko w lipcu na pracownicy służb komunalnych zebrali 90 ton odpadów.

Niestety, wraz z turystami do Mielna docierają też tony śmieci - mówi Maciej Goza, dyrektor Mieleńskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Mielnie.



- Mamy zakopane pampersy, butelki, opakowania plastikowe po jedzeniu, pety, kapsle i inne rzeczy, których nie powinniśmy zostawiać na plaży. Nie potrafią zadbać o to, by następny turysta mógł leżeć na czystej plaży - zaznacza Goza.



Na plażach w tym sezonie rozstawionych jest około 1000 koszy na śmieci. Nie wszyscy turyści z nich korzystają, zostawiając po sobie odpadki w piasku.



- Prosimy naszych turystów, by wysilili się troszeczkę i postarali się wrzucić śmieci do najbliższego pojemnika - apeluje Maciej Goza.



Władze Mielna chcą, by turyści wypoczywali na czystych plażach, dlatego te sprzątane są trzy razy na dobę.