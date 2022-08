Święto ryby w Wolinie [ZDJĘCIA]

Strefa degustacji, porady dietetyków i muzyka na żywo. Tak będzie w sobotę przy wolińskim nabrzeżu. Od godziny 10 trwa tam wydarzenie Wolin z Rybą na Talerzu.

Rybacy przekonują podczas imprezy, że warto spróbować ryb z lokalnych połowów. Zawierają one dawkę substancji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a przede wszystkim do zbilansowanej diety.W Wolinie nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Przy scenie głównej znajduje się strefa zamków dmuchanych. Animatorki malują również dziecięce buzie.Wolińska impreza potrwa do późnych godzin wieczornych.