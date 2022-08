Warsztaty rolkowe przy Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Warsztaty rolkowe organizowane były na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica.

Jest to już trzecie i ostatnie spotkanie, który gromadzi mieszkańców Szczecina w okolicy hali Netto Arena.



- Nie jest łatwo, bo jeszcze nie umiem za bardzo jeździć na rolkach, moje nogi nie są do tego przyzwyczajone. - Bardzo fajna inicjatywa, próbujemy zachęcić naszą córkę do uprawiania sportu, zimą jeździmy na łyżwach, latem na rolkach, które kupiliśmy sobie wszyscy - mówią uczestnicy.



Bezpłatne treningi nadzorują na miejscu instruktorzy.



- Uczymy jeździć na rolkach, utrzymywać się na nich. Przychodzą zarówno początkujący, jak i zaawansowani rolkarze, wszyscy są mile widziani na tych spotkaniach - mówi Przemysław Szymański, przewodniczący Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica.



Warsztaty są finansowane ze środków Rady Osiedla.