"My też mamy dobre ryby". Sobota z rybą na talerzu w Wolinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

To święto ryby podczas którego promujemy lokalne produkty - mówią uczestnicy cyklu "Wolin z rybą na talerzu". Właśnie w Wolinie stanęło nasze plenerowe studio, skąd nadawaliśmy audycję "Aktywna sobota".

Przy wolińskim nabrzeżu "pojedynkowali się" kucharze Karol Studziński i Mariusz Siwak. Tematem ich kulinarnych prac był miętus z Zalewu Szczecińskiego.- Pokazujemy lokalne produkty i to, jak można je ciekawie przygotować. Ryba to już nie tylko filet i panierka - mówili zgodnie kucharze.Wydarzenie to okazja do spotkania i dyskusji na temat rybołówstwa w Polsce - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Zapominamy o tym, że my też mamy dobre ryby. Jesteśmy w takim regionie, gdzie mamy wiele rzek. Jesteśmy nadmorskim województwem, więc ryby powinny stanowić główny składnik naszej diety. To żywność, która nie jedzie kilometrami - komentował Bogucki.Właśnie dlatego wspieramy to święto ryby jak tylko możemy - dodawała Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.- Rybę można wykwintnie przygotować i tutaj możemy tego doświadczyć. Poza produktem liczy się smak i sposób podania. To wszystko jest ważne. Dodałabym do tego jeszcze atmosferę, jako dodatkową przyprawę a w Wolinie atmosfera jest świetna - mówiła Szymańska.Wolin z rybą na talerzu to weekendowe wydarzenie. W niedzielę rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 18.