Utrudnienia na drogach regionu [AKTUALIZACJA]

Zagęszcza się ruch na trasie S3 i A6. Spory zator jest też na przeprawie promowej w Świnoujściu. Dłużej poczekamy na wyjeździe z miasta.

Godz. 15.00

Korek na S3 na wysokości Rzęśnicy. Ustawia się długa na 7 kilometrów kolejka aut. Jeśli jedziecie do Szczecina lepiej wybrać objazd przez Kliniska, Pucice i Załom.

Godz. 13.45

W stronę Szczecina zwolnimy w okolicy Węzła Goleniów, w tym zatorze dojrzeniem do Łozienicy. Dalej zwolnimy za Kliniskami. Kolejne utrudnienia zaczynają się na Węźle Kijewo, 6-cio kilometrowy korek sięga Podjuch. W stronę Świnoujścia jedziemy bez utrudnień.



Utrudnienia także w Przecławiu. O czym poinformowała nasza Słuchaczka. - Na wyjeździe z Przecławia właśnie się "stuknęli" i robi się korek, więc polecam trasy alternatywne, bo pewnie trochę to potrwa - mówiła.

Godz. 13.00

Największe utrudnienia są na S6 na dojeździe do trasy S3. To od Żołwiej Błoci i dalej na S3 w stronę Szczecina. Tam korek mierzy prawie 6 kilometrów. Zator - choć znacznie mniejszy - ustawił się również w stronę Świnoujścia. Zaczyna się za Łozienicą i kończy przy zjeździe na drogę S6.



Jadąc dalej w stronę Szczecina zatrzymamy się na autostradzie A6. Korek zaczyna się przed Węzłem Kijewo. I tak wolno dojeżdżamy do Węzła Klucz.



Zmniejszyły się za to korek na przeprawie promowej w Świnoujściu.

Godz. 12.00



Spore utrudnienia na wyjeździe z trasy S6 na S3. To od strony Żołwiej Błoci w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu mierzy już kilka kilometrów.



Dalej zwolnimy przed Podjuchami; korek na A6 na dojeździe do Węzła Klucz mierzy 4 km.



Utrudnienia także na przeprawie promowej w Świnoujściu. Spory zator ustawił się na wyjeździe z miasta.





Nad morze jedziemy płynnie.





Godz. 11.00

Na S3 w stronę Szczecina zwolnimy na odcinku od Międzyzdrojów do Sułomina. Dalej zwolnimy na wysokości Łozienicy.Korek także na trasie S6 na dojeździe do S3 od Żółwiej Błoci. Spory ruch także na autostradzie A6 na dojeździe do Podjuch.