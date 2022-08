Profanacja w Stargardzie. Skradziony różaniec z Medjugorie

Fot. parafia p.w. Św. Józefa w Stargardzie

Nieznany sprawca wybił szybę i ukradł pamiątkowy różaniec. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w parafii p.w. Św. Józefa w Stargardzie.

W parku przy kościele znajduje się szklana kapliczka, wewnątrz której ustawiono figurę Matki Bożej z Medjugorie. To właśnie ona została uszkodzona.



- Około godziny 23 nieznany sprawca kamieniem wybił szybę po czym wziął różaniec, który mieliśmy z Medjugorie. Staramy się ogarnąć modlitwą tego człowieka prosząc dla niego o nawrócenie. To też szczególny czas - miało to miejsce w nocy z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca, a wiadomo, że pierwsza sobota miesiąca szczególnie poświęcona jest Najświętszej Maryi Pannie. Oby ten różaniec przyczynił się do nawrócenia tego człowieka - mówi wikariusz Przemysław Syguła.



Sprawą zajmuje się policja. Parafia przekazała między innymi nagrania z monitoringu.