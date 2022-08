Charytatywny festyn dla Filipka. "Czasu mamy niewiele" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zlot amerykańskich samochodów, animacje, smakołyki oraz wiele innych atrakcji. Na szczecińskich Jasnych Błoniach odbył się charytatywny festyn połączony ze zbiórką pieniędzy na operację dla rocznego Filipa Zeniuka.

Dziecko urodziło się z wadą serca, lekarze nie dawali rodzicom dużych szans. Ci jednak postanowili walczyć, zbierając wraz ze swoimi znajomymi pieniądze na operację syna.- Na festynie można zjeść ciasto, jest chleb ze smalcem, lemoniada. To wszystko zostało zrobione przez prywatne osoby. Zbieramy pieniądze na operację, dzięki której Filip będzie mógł normalnie funkcjonować i będzie miał dwie komory serca. Czasu mamy niewiele, ponieważ musimy wpłacić środki do 30 września, aby klinika w ogóle wyznaczyła termin - mówiła Natalia Kuźma, mama chłopca.- Znam historię Filipka, wiem jak długo walczy o zdrowie. Dlatego specjalnie przyjechaliśmy tu z koleżankami, by pomóc - powiedziała jedna z uczestniczek festynu.Chłopcu, aby mógł normalnie żyć, potrzebna jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to 1 mln 700 tys. zł. Do tej pory udało się zebrać prawie 200 tysięcy złotych.