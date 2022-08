"Wielokilometrowe objazdy przechodzą do historii"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ułatwienia przy wyjeździe ze szczecińskiego portu wprowadza od poniedziałku wykonawca przebudowy dróg Międzyodrza.

Oznacza to, że wielokilometrowe objazdy - obowiązujące od wielu tygodni w tej części miasta - przechodzą już do historii - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Organizacja ruchu zakłada ruch do portu ulicą Władysława IV, Bytomską, Rybnicką, Kujota, Logistyczną z możliwością wyjazdu z portu ulicą Hryniewieckiego od ulicy Gdańskiej lub ewentualnie ulicą Bytomską, Władysława IV w kierunku Energetyków już po nowym rondzie.



Druga wprowadzana w poniedziałek zmiana dla kierowców dotyczy alei Jana Pawła II w Szczecinie. Tutaj utrudnienia, spowodowane pracami drogowymi, widoczne będą na nitce w kierunku Urzędu Miasta. Tym samym zmianie ulegną także trasy dla linii autobusowych nr 87 i nr 90.