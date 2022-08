Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Orbitrek, wioślarz, rowerek i steper - takie urządzenia pojawią się w Mrzeżynie. Jeszcze w tym roku stanie tam plenerowa siłownia.

Urządzenia do ćwiczeń pojawią się w pobliżu boiska i placu zabaw. Koszt inwestycji to blisko 50 tysięcy złotych - połowa to dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego.