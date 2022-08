Mieszkańcy Błądkowa zbudowali przydrożną kapliczkę [ZDJĘCIA]

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin] Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin] Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

Pierwsza w gminie Dobra przydrożna kapliczka stanęła dokładnie we wsi Błądkowo. Inicjatywa pochodzi od mieszkańców, którzy zmotywowali do działania sołtysa, aby ten zorganizował zbiórkę pieniędzy.

Sołtys z kolei w ankiecie zaproponował kilka koncepcji, gdzie ma stanąć kapliczka i co ma przedstawiać. I tak niemalże jednogłośnie mieszkańcy zdecydowali, że figura Matki Boskiej ma stanąć na początki wsi przy polu - mówi Mirosław Pertkiwicz, sołtys Błądkowa.



- Wydaje mi się, że mieszkańcy widząc co się dzieje w przestrzeni publicznej, niesamowity atak na Kościół katolicki, to jest to taką formą manifestacji. Mieszkańcy utożsamiają się ze swoją bogobojnością, religijnością, miłością do tradycji i tego, co ojcowie i dziadkowie nam przekazali. Wokół tabliczki będą kwiaty, jest kostka brukowa i będzie można przyjść i odprawić nabożeństwo. Taki był cel, żeby mieszkańcy mieli jakieś wspólne miejsce, szczególnie w okresie majowym - mówi sołtys.



Łączny koszt budowy kapliczki to 20 tysięcy złotych. Pieniądze udało się zebrać na festynach organizowanych przez mieszkańców wsi.