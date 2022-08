Rekordzista przyniósł na plażę... 17 parawanów

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

17 parawanów obok siebie, to rekord na świnoujskiej plaży, jaki pobili w tym roku turyści. Pomysłów na ogradzanie przestrzeni nie brakuje.

Z każdym weekendem plażowicze są bardziej "kreatywni". Parawany w krajobraz polskich plaż są niemal wpisane i większości osób nie przeszkadzają. Pod warunkiem, że rozkłada się je z umiarem.



- To jest urok naszej polskiej plaży. Po prostu nie wyobrażam sobie przyjść bez parawanu. - Ktoś chciał się dowartościować, nie ma swojej przestrzeni w życiu, to sobie plażę ogrodził - mówią plażowicze.



Koordynator miejscowych ratowników Adam Wąsik przyznaje, że kreatywność plażowiczów rośnie. Przestrzeń ogradzają nawet wykarczowaną osobiście, wydmową roślinnością.



- Myślę, że jeden taki zestaw parawanów wystarczy dla rodziny. Tegoroczny rekordzista przyniósł ich aż 17. Była też taka sytuacja, że z wydmy zostały pozyskane do tego materiały i zrobiono sobie coś na wzór takiego parawanu z gałązek - mówi Wąsik.



Ten przypadek skończył się interwencją Urzędu Morskiego i mandatem, ale na szczęście zazwyczaj negocjacje wystarczają, by parawany zredukować.